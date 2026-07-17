Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може доповнюватися цією надбавкою, якщо людина відповідає вимогам законодавства.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області залишається одним із видів соціальної підтримки, а для окремих категорій громадян закон також передбачає щомісячну надбавку до пенсії, яка у 2026 році може перевищувати 1 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Такі кошти виплачуються людям, які мають особливі заслуги перед Україною.

Право на додаткове фінансування визначене Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Воно поширюється на громадян, чий внесок у розвиток держави відзначений на найвищому рівні.

Зокрема, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може доповнюватися цією надбавкою, якщо людина відповідає вимогам законодавства. До переліку отримувачів входять Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, особи, які після проголошення незалежності здобули чотири або більше державних орденів, а також власники окремих почесних звань, зокрема народні артисти України.

Окремою категорією є матері-героїні, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених випадках право на виплату може перейти до батька, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. До уваги також беруть усиновлених дітей.

Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Розмір щомісячної надбавки визначають у межах від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Таким чином, одержувачі можуть розраховувати на додаткові виплати від 897 до 1 026 гривень. Фінансування здійснюється з державного бюджету, а доплата має постійний характер.

Збільшення суми пояснюється підвищенням прожиткового мінімуму. Оскільки саме до цього показника прив'язаний механізм нарахування, після його перегляду автоматично зростає й розмір щомісячної підтримки для громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

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