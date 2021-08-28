Експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, від яких саме послуг зможуть відключати будинки і квартири українців за борги по комуналці.

Про це повідомляє «Україна 24».

"Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Якщо протягом трьох місяців не було оплати, вам можуть вимкнути», - зазначила Ненно.

За її словами, при несплаті за три місяці спочатку власник будинку або квартири отримує повідомлення на телефон про прострочення, потім паперовий лист про борги. Якщо реакції немає, світло відключають приблизно через десять днів.

Відтепер в Україні постачальники комунальних послуг зможуть відключати їх за борги. Однак експерт пояснила, що відключити можна не всі послуги через технічні обмеження.

За її словами, українці заборгували найменше за газ і електрику. Найрідше громадяни платять за гарячу воду та опалення. Однак позбавити їх цих послуг найскладніше. Це неможливо технічно. Не можна повністю відрізати стояк на шістнадцять поверхів.

Подібне відключення можливо тільки в новобудовах. Експерт додала, що боржникам спочатку будуть надсилати повідомлення, в яких попросять повністю або частково оплатити борги. Якщо власник квартири цього не зробить, до нього спробують застосувати інші санкції. Відзначимо, що на час дії карантину, а також на місяць після його закінчення раніше забороняли накладати штрафи і пені за борги по комуналці.

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