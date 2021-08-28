Кошти планують виплачувати за рахунок детінізації ринку алкоголю в Україні
Загальна сума допомоги при народженні маленького українця або україночки — 41280 гривень, але нардепи пропонують збільшити розмір "дитячих виплат".
Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.
Розмір допомоги при народженні дитини в Україні становить 41280 гривень. Спочатку виплачують 10320 гривень, решту суми — щомісяця протягом 3-х років по 860 гривень.
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З січня 2022 року виплати можуть підвищити. Уряд розробив законопроект № 5585, який передбачає збільшення виплат до 50 тисяч гривень.
При цьому в Раду внесли альтернативний законопроект № 5585-1. Він пропонує виплачувати батькам суму, залежно від кількості дітей у сім'ї: при народженні першої дитини — 50 тис.грн; другої дитини — 100 тис. грн; третьої і кожної наступної дитини — 150 тис. грн.
Допомога при народженні дитини планується виплачувати одноразово у фіксованій сумі і рівними частинами протягом 36 місяців.
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