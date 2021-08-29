У Міністерстві освіти опублікували графік канікул на 2021-2022 навчальний рік

Як передає Politeka.net з посиланням на "РБК-Україна", у профільному відомстві щорічно складають приблизний графік, який носить рекомендаційний характер. Втім, велика частина шкіл встановлює саме ті дати, які рекомендують у відомстві.

Як відомо, у Міносвіти дозволили школам самостійно коригувати графік навчання. Особливо, враховуючи той факт, що епідеміологічна ситуація в країні вносить свої корективи в освітній процес.

Згідно з графіком, канікули в новому навчальному році будуть з 25 по 31 жовтня, з 25 грудня по 9 січня і з 28 березня по 3 квітня. А ось літні канікули традиційно почнуться 1 червня і триватимуть три повних місяці. Крім цього, школи, як і всі бюджетні організації, відпочиватимуть під час всеукраїнських свят.

Додамо, що перехід на дистанційне навчання можливий, якщо ситуація з коронавірусом в країні погіршиться.

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