42-річна дочка колишнього президента Віктора Ющенка Віталіна оприлюднила знімок, на якому вона зі своїми дорослими дітьми нібито збирається в школу.

Фото з'явилося в її Instagram.

Знімок Ющенко доповнила питанням: «а ви в школу зібралися?».

Відзначимо, що вперше дочка колишнього президента стала мамою в дев'ятнадцять років. Віталіна - старша дочка екс-президента. На фотографії видно, що її троє дітей їдуть кудись в машині. Відзначимо, що Віталіна народила дочку Ярину-Домініку у відносинах з підприємцем Михайлом Гончаром. Він неодноразово потрапляв у різні скандали. Гончар і Ющенко через чотири роки розлучилися.

За словами Віталіни, її дочка цей розрив переживала дуже важко. Інших дітей-Віктора і Андріану дочка колишнього президента народила від бізнесмена Олексія Хохлова. Пара познайомилася, коли проходила передвиборча кампанія Віктора Ющенка.

Домініка Ющенко брала участь у проекті «Голос країни». Вона-студент юридичного факультету Київського університету Тараса Шевченка. В інтерв'ю Ющенко часто зазначає, що не проти стати мамою вчетверте. Зараз Віталіна разом з батьком Віктором Ющенком розвиває кілька бізнес-проектів. Незважаючи на те, що її діти виросли, вони часто проводять час разом.

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