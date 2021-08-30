В Україні процес адміністрування податку на нерухомість планують передати владі на місцевому рівні.

Про це пише UBR.

"Найчастіше в побуті цей податок називають, як податок на розкіш. Податок в основному стягується за надлишки площі (за кожен кв. м. Понад передбачену норму). Але якщо площа квартири перевищує 300 квадратів, а вдома - 500 кв . м., то одноразово за такий об'єкт доведеться заплатити 25 тис. грн", - зазначив екперт з нерухомості Юрій Піта.

Державна податкова служба в травні запустила пілотний проект реформування адміністрування оподаткування. До нього потрапили Чернігівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Черкаська області. Завдяки проекту, за даними податківців, вдалося збільшити податкові надходження, які перераховували зазначені регіони.

Головною метою проекту в Державній податковій службі назвали введення паспорта територіальної громади. У ньому буде інформація про демографічні показники та адміністративно-територіальний устрій, податкові дані, фінансові показники, об'єкти оподаткування.

На думку експертів з нерухомості, нова модель стане Всеукраїнською і дозволить держслужбі в кожній територіальній громаді оцінити податковий потенціал. Податок на нерухомість також доведеться платити до місцевого бюджету. Експерти відзначили, що новий підхід не повинен ускладнити життя платників податків. Переклад на" місцеве адміністрування " теоретично повинен поліпшити якість послуг. Податок повинні платити власники житла з надлишками площі - від 120 квадратів для будинків і 60 квадратів для квартир.

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