В Україні процес адміністрування податку на нерухомість планують передати владі на місцевому рівні.
Про це пише UBR.
"Найчастіше в побуті цей податок називають, як податок на розкіш. Податок в основному стягується за надлишки площі (за кожен кв. м. Понад передбачену норму). Але якщо площа квартири перевищує 300 квадратів, а вдома - 500 кв . м., то одноразово за такий об'єкт доведеться заплатити 25 тис. грн", - зазначив екперт з нерухомості Юрій Піта.
Державна податкова служба в травні запустила пілотний проект реформування адміністрування оподаткування. До нього потрапили Чернігівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Черкаська області. Завдяки проекту, за даними податківців, вдалося збільшити податкові надходження, які перераховували зазначені регіони.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Горбунов показав, що виростив на їх з Осадчої городі, розмір вражає: "Смакота!"
Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"
Горбунов покинув Україну без Осадчої і синів, що сталося: кадри з літака
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Головною метою проекту в Державній податковій службі назвали введення паспорта територіальної громади. У ньому буде інформація про демографічні показники та адміністративно-територіальний устрій, податкові дані, фінансові показники, об'єкти оподаткування.
На думку експертів з нерухомості, нова модель стане Всеукраїнською і дозволить держслужбі в кожній територіальній громаді оцінити податковий потенціал. Податок на нерухомість також доведеться платити до місцевого бюджету. Експерти відзначили, що новий підхід не повинен ускладнити життя платників податків. Переклад на" місцеве адміністрування " теоретично повинен поліпшити якість послуг. Податок повинні платити власники житла з надлишками площі - від 120 квадратів для будинків і 60 квадратів для квартир.
Нагадуємо, що з вересня злетять тарифи на газ в Україні
Як повідомляла Politeka, буде виплата пенсій в Україні з 1 вересня
Також Politeka писала, що українців попередили, як відключатимуть від комунальних послуг