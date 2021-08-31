Цього року осінь кліматична збігається з календарною в Україні

Синоптик Укгідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що останні дні серпня - "лебедина пісня" оксамитового сезону, далі в країні різко похолодає, пишуть "Факти".

Так, 1 вересня в західних і північних областях, частково центральних, вже буде відчуватися вплив більш прохолодної повітряної маси, очікуються дощі. Зокрема, на заході вдень буде не більше 18 градусів, і з дому краще виходити, "озброївшись" парасолькою.

На півночі, в т.ч. і в Києві ранок 1 вересня почнеться ще більш-менш з тепла, +22 градуси, а ось у другій половині похолодає і є велика можливість опадів.

Що стосується решти території України - до більшості центральних областей, півдня і сходу фронт добереться 2 вересня, в цей день там будуть переважати дощі з вітрами.

В цілому у вересні, за словами Наталії Птухи, встановиться малохмарна спокійна погода, але при цьому прохолодна. Вдень сонця буде достатньо (на півночі 17-19 градусів тепла, на заході - 15-17, а на півдні ще можна розраховувати на 22-23). Вночі при цьому температура повітря буде значно знижуватися (на півночі 9-12 градусів, на півдні - 12-14).

Можливі навіть ранні заморозки - по західних і північних областях, до південних вони ще не доберуться.

Синоптик зазначила, що з різким похолоданням на початку вересня, оксамитовий сезон практично скасовується. На узбережжі перші дні осені будуть вже досить прохолодними для відпочинку. Дощі там очікуються тільки вечором 1 вересня і на наступний день. А надалі переважатиме м'яка і спокійна погода, без опадів, але прохолодна.

При цьому Наталія Птуха обнадіяла, що погода, яку в народі називають бабиному літом, кілька днів ще може бути як у вересні, так і в жовтні.

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