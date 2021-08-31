У половини майбутніх українських пенсіонерів трудовий стаж виявиться недостатнім, щоб вони змогли піти на заслужений відпочинок в шістдесят років.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Серед основних причин нестачі стажу, джерела видання в Пенсійному фонді назвали те, що безліч українців продовжують працювати неофіційно. При цьому, в Україні з кожним роком буде все менше людей, які зможуть отримати пенсію у встановлені законом шістдесят років і це також пов'язано з нестачею офіційного стажу.

За підрахунками аналітиків, за нинішньої ситуації, 53 відсотки жінок в Україні не зможуть отримати пенсію в 60 років. У випадку з чоловіками цей показник зростає до 65,5. Відповідно до наявних прогнозів, ситуація в цій сфері зможе покращиться лише в 2040 році.

У Кабміні планували в нинішньому році дати старт реалізації в нашій країні накопичувальної пенсійної системи. На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Україна завдяки реалізації цієї системи зможе отримати близько 50 мільярдів доларів інвестицій за період від десяти до п'ятнадцяти років. Проект переходу до накопичувальної пенсійної системи розробили і в серпні нинішнього року показали. Також в серпні Денис Шмигаль анонсував появу в 2023 році соціальних пакетів, в яких міститиметься накопичувальна пенсія.

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