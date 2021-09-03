Кілька десятків шкіл зупинили освітній процес

Страйк спалахнув у Долинській ОТГ Івано-Франківської області. Спочатку в безстроковій акції протесту з 26 шкіл громади брали участь 20. Пізніше стало відомо, що до них приєдналися педагоги ще двох установ.

За попередніми підрахунками, у страйку беруть участь близько 900 вчителів. Про це розповіла заступник Долинського міського голови Алла Шевченко, пише "Радіо Свобода".

За словами чиновниці, вчителі прийшли до шкіл, але уроки проводити відмовилися. Мережу заповнили фото, як вони сидять за учнівськими партами або стоять на сходинках парадного входу з плакатами в руках: "Вимагаємо своєчасної оплати праці" і "Не знищуйте вчительство!".

Таким чином, причиною страйку стала заборгованість із зарплати. За словами Шевченко, борги почали накопичуватися з червня. В цілому сума досягла колосальних розмірів - близько 20 млн гривень. Відзначається, що після 1 вересня гроші вже почали надходити і зараз борг скоротився до 17 мільйонів.

Затримка зарплати, каже заступник мера Долини, сталася через недосконалість формульного розрахунку нарахування освітньої субвенції та адмінреформу.

Чиновниця пояснила, що до міста приєднали 21 село (плюс 18 шкіл), а також включили посеред минулого навчального року дві третини сільських населених пунктів.

"При такому навантаженні - ніякої допомоги", - поскаржилася вона.

У мерії провели зустріч з представниками профспілки і страйкуючими вчителями, в результаті якої був запропонований компроміс. Вчителі почнуть роботу, а у влади є термін до 20 вересня, щоб розробити план виходу з ситуації (можливе звернення до Кабміну про перерозподіл освітньої субвенції).

Поки ще невідомо, чи погодилися педагоги на цю пропозицію. Однак, в мерії зазначають, то їм самим "не на руку" сидіти без роботи, адже ці дні не будуть враховані в зарплату.

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