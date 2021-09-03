Різке падіння курсу долара в серпні змусило українців бігти в обмінники

В Україні за останній літній місяць в банках і пунктах обміну було куплено на 245 млн доларів іноземної валюти більше, ніж продано. Про це говорять цифри, якими поділилися на сайті Нацбанку. Зазначимо, купівля іноземної валюти перевищила продаж вперше з лютого, тобто за півроку.

У наведеній нижче статистиці вказані тільки обмінні операції між фізичними особами (враховується як готівковий, так і безготівковий обмін валют). За серпень: українці продали валюту на 2,38 млрд доларів (з початку року - на 16,52 млрд); купили - 2,62 млрд доларів (в цілому за рік - 14,74 млрд доларів); чиста купівля валюти - 245 млн доларів (1,78 млрд з січня).

Зазначимо, найчастіше в період падіння курсу долара українці намагаються перевести накопичені гривневі заощадження в іноземну валюту.

Після стрімкого зниження курсу долара влітку, "вічнозелений" вирішив реабілітуватися на початку осені. Згідно з курсом, встановленим Нацбанком на п'ятницю, 3 вересня, долар продають за 27,02 грн/дол. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця липня. Востаннє він знаходився вище 26 липня - 27,048 гривень за долар.

Нагадаємо, що Україну штурмують фальшиві гроші, їх купити може навіть дитина: як розпізнати підроблені 50 копійок

Як повідомляла Politeka, курс валют і ціни восени, експерт пояснив українцям, чого чекати: "надруковано багато порожніх доларів"

Також Politeka писала, що буде з курсом долара до кінця літа.