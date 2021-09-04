В Україні змінився розмір виплат аліментів за рахунок збільшення прожиткового мінімуму

Для працездатних громадян прожитковий мінімум з 1 липня 2021 року зріс до 2294 грн. Відповідно, зростають і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, в тому числі і аліменти на дітей.

Мін'юст нагадав, що ж впливає на визначення розміру аліментів і який розмір аліментів потрібно платити кожного місяця.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Станом на 1 липня 2021 року цей розмір становить 1 006,50 грн (для дітей до 6 років) і 1255 грн (від 6 до 18 років). Процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.

Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо аліменти були встановлені в добровільному порядку, то батькам необхідно внести відповідні зміни в нотаріально завірений договір.

Якщо взаємна згода між батьками не досягнуто з приводу зміни розміру аліментів, то зміна їх розміру можливо тільки в судовому порядку.



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