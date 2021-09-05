В Україні вирішили змінити порядок нарахування пенсій
Відповідний проект постанови вже опублікований на сайті Кабміну, пишуть «Факт».
Згідно з документом пенсії інвалідів - «чорнобильців "відв'язали" від прожиткового мінімуму.
В результаті суми виплат помітно зросли.
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Тепер мінімальні пенсії інвалідам - "чорнобильцям", які отримали каліцтво або захворювання через аварію на ЧАЕС, згідно з цією постановою, не можуть бути нижчими:
- для 1 групи інвалідності-6 000 гривень;
- для 2 групи інвалідності-4 800 гривень;
- для 3 групи інвалідності-3 700 гривень;
- для дітей, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС-3 700 гривень.
Зазначимо, згідно з даними Мінсоцполітики, пенсії в Україні за півтора року зросли на чверть. Починаючи з 2020 року, величина середньої пенсії зросла на 25%.
На початку серпня нинішнього року розмір середньої пенсії в Україні склав 3 886 гривень, що на 784 гривні вище, ніж було на початку 2020 року.
Додамо, що інфляція в Україні в липні пробила трирічний максимум і досягла 10,2%.
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