Поліція розшукує зниклого безвісти чоловіка
Мінейко Іван Олександрович 1957 року народження зник безвісти в Миколаївській області. Чоловік вже тиждень не виходить на зв'язок з рідними і близькими.
Про це передавати у поліції Миколаївської області.
Уточнюється, що чоловік ще 29 серпня виїхав з будинку по вулиці Молодіжній в місті Баштанка на велосипеді марки "Лелека" блакитного кольору. До теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
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На вигляд зниклому чоловікові 65-70 років, його зріст 185-190 см, він худорлявої статури, у нього очі карі, ніс прямий, волосся коротке чорного кольору з просіддю, вуса сиві.
Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Мінейко Івана Олександровича просять повідомити за телефонами (05158) 2 71 56, 0 (93) 263 34 54, 102 або прийти до Баштанського районного відділу поліції за адресою: місто Баштанка, вулиця С. Бойченка, 5.
Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.
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