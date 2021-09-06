Будь-яка інформація про нього важлива

Поліція розшукує зниклого безвісти чоловіка

Мінейко Іван Олександрович 1957 року народження зник безвісти в Миколаївській області. Чоловік вже тиждень не виходить на зв'язок з рідними і близькими.

Про це передавати у поліції Миколаївської області.

Уточнюється, що чоловік ще 29 серпня виїхав з будинку по вулиці Молодіжній в місті Баштанка на велосипеді марки "Лелека" блакитного кольору. До теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

На вигляд зниклому чоловікові 65-70 років, його зріст 185-190 см, він худорлявої статури, у нього очі карі, ніс прямий, волосся коротке чорного кольору з просіддю, вуса сиві.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Мінейко Івана Олександровича просять повідомити за телефонами (05158) 2 71 56, 0 (93) 263 34 54, 102 або прийти до Баштанського районного відділу поліції за адресою: місто Баштанка, вулиця С. Бойченка, 5.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

Нагадаємо, що українець безслідно зник, поліція шукає будь-які зачіпки.

Як повідомляла Politeka, що поліція розшукує юного Дмитра, юнака не було вдома кілька тижнів.

Також Politeka писала, українка з особливою прикметою безслідно зникла, пошуки тривають вже три тижні: що відомо.