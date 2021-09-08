У Донецькій області 8 вересня від коронавірусу помер старший сержант поліції Сергій Мудрак.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Керівництво та особовий склад поліції Донеччини висловлює щирі співчуття родині та рідним старшого сержанта поліції Сергія Мудрака», - сказано в повідомленні.

Колеги розповіли, що Сергію було 43 роки. Він працював у секторі реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Волноваського районного відділу поліції. Сергій Мудрак з ускладненнями коронавірусної хвороби потрапив до лікарні селища Велика Новосілка. Там лікарі протягом декількох тижнів намагалися його врятувати, але це виявилося безуспішним.

Сергій Мудрак почав працювати в правоохоронних органах в 1998 році. Колеги характеризують його, як гідну, відповідальну, порядну і щиру людину. Сергій був люблячим чоловіком, сином і батьком.

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