Зростання захворювання коронавірусом в Україні різко підскочило, у зв'язку з чим збираються посилити обмеження, які торкнуться і школи

У Міністерстві освіти і науки звернули увагу на той факт, що на даний момент в країні вакциновано менше 60% співробітників освітньої сфери. У школах вакцинувалися всього 58,2% педагогів, пишуть "Факти".

"Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання числа випадків і по адаптивному карантину країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, працюватимуть тільки ті школи в цей період, в яких більше 80% педагогів вакциновані проти COVID-19», — заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що в Україні з 24 лютого зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, повністю вакциновані 4,4 мільйона чоловік.

Нагадаємо, МОЗ ініціює перехід України в" жовту зону " з 13 Вересня.

У» жовтій " зоні діють такі обмеження:

▪проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,

▪ заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

▪ заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв.метрів.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, на кому найменше відіб'ється новий карантин: "на цьому тижні..."

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