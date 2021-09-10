Політолог Руслан Бортник у прямому ефірі на каналі «Знай 24» розповів про незахищеність людей і бізнесу в нашій країні. За його словами, великий бізнес слабо захищений, як і люди, які не мають своєї чіткої позиції.

«Великий бізнес може лобіювати свої інтереси, але він теж слабо захищений, особливо в ситуації, коли не працюють суди і правоохоронна система. Великому бізнесу є що втрачати – у нього великі активи, які він не може покласти в сумку і піти з ними», - підкреслив експерт.

За словами Бортника, люди так само не захищені, як і великий бізнес.

«Ніхто вас захищати не буде – тільки ви зможете захистити самі себе. Якщо ви будете проявляти більш активну громадянську позицію, як би це не звучало, але це означає домагатися, ходити скандалити, писати», - підкреслив політолог

На думку Бортника, якщо людина боїться проявити свою позицію, то ніхто її не буде захищати. Як зазначив політолог, якщо ви не будете займати позиції якихось політиків, то вони не зможуть вас представляти.

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