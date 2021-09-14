Дізнайтеся, яке 15 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни і батька Федота.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 15 вересня

Мати і батько Маманта були людьми знатними, але навіть незважаючи на це, вони не змогли уникнути сумної долі — під час гонінь і переслідувань прихильників християнської віри їх кинули в темницю, де вони померли. Перед смертю Руфіна народила дитину.

Маленького Маманта взяла на виховання одна багата вдова на ім'я Амія, яка також поховала і його батьків. Амія зробила все, щоб виростити Маманта християнином, дала йому гарну освіту. Юнак міг похвалитися талантом красномовства, а тому, вирішив стати проповідником.

Його вмовляли прийняти язичництво. Вмовляння не діяли, а тому, Маманта піддали тортурам. Зрештою, вирішили втопити Маманта в море, але Бог врятував мученика, і він був віднесений хвилями на високу гору в пустелі, розташованій неподалік від Кесарі. Там Мамант заснував Церкву і проводив своє життя в молитвах.

Традиції на свято

Цей день вважався нещасливим, тому селяни намагалися сьогодні навіть не виганяти худобу з двору.

Маманта-Овчинника називали покровителем кіз і овець. Тому у цей день готували страви з козячого молока.

Потрібно намагатися провести день максимально продуктивно для залучення удачі.

Заборони на 15 вересня

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, і обікрасти можуть або обдурити.

Прикмети на 15 Вересня

Червоний захід, до швидких морозів.

Якщо випав дощ, осінь буде сухою.

Рясна роса цього ранку прогнозує гарну погоду.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.