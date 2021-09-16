Трьом знакам Зодіаку потрібно бути вкрай обережними в жовтні
Астрологи кажуть, що в житті представників цих сузір'їв може початися "чорна смуга" в кар'єрі, фінансах, особистому житті. Другий місяць осені принесе ряд серйозних життєвих труднощів, нещасть і бід.
Про це повідомляється на порталі Astrorok.
Близнюки
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Астрологи рекомендують Близнюкам не надто бурхливо висловлювати емоції, і намагатися йти від усіх конфліктів в жовтні. Також в жовтні не виключені серйозні збитки, тому цього знаку Зодіаку варто стежити за надходженням грошей на рахунок.
Рак
Справжня катастрофа чекає представників цього знака Зодіаку в особистому житті, а ось на роботі все буде йти за планом і реалізовується моментально. Астрологи кажуть, що всі проблеми вийде вирішити, якщо не опускати руки.
Скорпіон
Багато Скорпіонів в жовтні 2021 року потраплять в депресію, якщо не припинять нити і переживати через дрібниці. На долю Скорпіона в середині осені випаде чимало випробувань. Але якщо прислухатися до інтуїції і звертати увагу на знаки долі, то вдасться вибратися з конфліктних ситуацій.
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