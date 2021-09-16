Перше таке підвищення з 2014 року

В Україні можуть різко зрости соціальні виплати

Це підвищення стосується виплат на дітей. Якщо зараз батьки від держави отримують трохи більше 40 тисяч гривень, то в разі прийняття законопроекту, сума буде залежати від того, перша це дитина, друга, третя і так далі.

Зростання виплат передбачив законопроект № 5585-1.

На засіданні профільного Комітету Верховної Ради 15 вересня, де розглядалось чотири проекти нормативних актів на цю тему. Три законопроекти були відхилені, а №5585-1 підтримали за основу.

На першу дитину збираються виділяти по 50 тис. грн, на другу - 100 тис.грн, на третю - 150 тис. грн.

Крім того, законопроект передбачає різний розмір одноразової виплати при народженні першої, другої, третьої і кожної наступної дитини.

Останні 8 років на першу дитину в Україні виплачують по 41,2 тис.грн. За курсом 2014 року це було близько $2,5 тис., Але тепер доларовий еквівалент зменшився до $1,4 тис.

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