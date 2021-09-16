Ліфт однієї зі столичних багатоповерхівок замість обіцяної модернізації засобів зв'язку, вирішили завісити хрестами, іконами, а також підписами «Спаси і збережи».

Фотографії оновленого ліфта опублікувавши у Telegram-каналі"говорять на Бесарабці".

Незвичайний випадок в житловому масиві Березняки, в будинку 9а на Дніпровській набережній. На опублікованих знімках можна помітити, що ліфтова кабіна і засоби зв'язку вкрай зношені. Саме на необхідність їх заміни і спробували натякнути автори незвичайної інсталяції.

Ми не знаємо чи є все ж зв'язок з оператором, але точно знаємо, що за ліфтом спостерігає Боже око», - зазначили автори публікації.

Вони зазначили, що представники ОСББ вирішили забезпечити зв'язок між диспетчером та ліфтовою кабіною, однак підряднику вдалося налагодити контакт з Божими силами. Передплатниками каналу, на якому з'явилися скандальні фотографії висловили думку, що найближчим часом ліфтові камери «з Божим промислом» виникнуть в інших багатоповерхівках, розташованих в Дніпровському районі, за умови, що їх обслуговуванням займається аналогічна компанія.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській багатоповерхівці обірвався ліфт. Жінка, яка їхала в ньому, розповіла про те, що їй довелося пережити. Подія трапилася в селищі Котовського.

Нагадаємо, що Надзвичайна подія сталася в Харківській багатоповерхівці

Як повідомляла Politeka, у Харківській висотці зірвався ліфт з шостого поверху

Також Politeka писала, що ліфт з людьми обрушився з п'ятого поверху