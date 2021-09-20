Дізнайтеся, яке 21 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

21 вересня Православна Церква відзначає велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 21 вересня

Пресвята Діва Марія з'явилася в сім'ї праведних Анни та Іоакима. У цієї пари довго не було дітей, але подружжя з Назарету свято вірило, що Бог пошле їм дитя.

Марію спочатку виховували вдома, але вже тоді ставилися до неї — як до янголятка. Всі її речі були освячені в храмі, вона майже не гуляла на вулиці з іншими дітьми. Коли Марії виповнилося три роки, батьки з усіма рідними святковою ходою провели її в Єрусалимський храм і віддали на служіння Богу.

Відомо, що Іоаким і Анна жили в Єрусалимі біля храму. Їх будинок зберігся досі - це православний храм Різдва Богородиці.

Перша згадка про свято припадає на 7 століття.

Традиції свята Різдва Богородиці

З давніх-давен в свято до Богородиці особливо старанно волали бездітні жінки. Вважалося, що саме в цей день можна вимолити у Бога дитя.

У храмі важливо подякувати Богові за народження Богородиці і саму Богородицю — про її милість і молитви перед Богом. Богородиця вважається головною і найщирішою молитовницею і заступником людей.

Потрібно запалити в храмі святкову свічку, помолитися за всіх рідних і близьких.

Можна в Свято випити трохи вина. А ще колись до Різдва Богородиці пекли особливий хліб. Маленькі буханочки прикрашали зверху буквами Р та Б (Різдво Богородиці). Такими хлібцями пригощали всіх гостей в цей день.

Головні заборони свята

Заборони стосуються в основному домашніх справ. Не можна займатися прибиранням, прати, прасувати, шити. Святкові страви краще приготувати напередодні.

Представницям прекрасної статі забороняється в цей день відмовляти в милостині нужденним. У народі вірили: жінка, яка проявила щедрість 21 вересня, буде винагороджена згори.



У цей день не можна надягати вузьке або незручне взуття. Вважається, що якщо натерти мозоль, можна привернути до себе невдачу або хворобу.

Прикмети 21 вересня

Ясний день віщує, що тепло буде до кінця жовтня.



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