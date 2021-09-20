З моменту її зникнення пройшло вже два роки.

У Волинській області мешканка села Грушівка повернулася додому незважаючи на те, що раніше її встигли оголосити в розшук і навіть поховати.

Про це повідомляє 24 канал.

Відомо, що жінку звуть Валентина Рижкова. З моменту її зникнення пройшло вже два роки. Тоді вона покинула свій будинок і безслідно пропала. Велика частина жителів села вирушили на її пошуки, але вони виявилися безрезультативними. На місцевому сміттєзвалищі правоохоронці виявили труп невідомої жінки. На його впізнання запросили родичів Валентини.

Літня мати жінки повідомила, що невістка, онук і син впізнали в покійній саме Валентину. За словами матері, колір волосся і зростання сходилися. Навіть одяг сходився з тією, яку зазвичай носила зникла. Мати розповіла, що жінку поховали, сім'я носила траур і встигла змиритися зі своєю втратою.

З дня похорону минуло чотири місяці, коли в будинку сім'ї Валентини пролунав дзвінок. На зв'язку були санітари психіатричної лікарні. Представники лікувального закладу розповіли, що деякий час тому знайшли на вулиці жінку, яка зараз прийшла до тями. Постраждала сама представилася і розповіла про сім'ю. Валентина повернулася додому, а правоохоронці почали розслідувати смерть жінки, яку поховали замість неї.

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