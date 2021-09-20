В Україні 98,1% людей, які потрапляють до лікарень з коронавірусом не проходили вакцинацію.

Про це передали у прес-службі МОЗ з посиланням на Ігоря Кузіна, головного державного санітарного лікаря.

"Протягом останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє до лікарні через тяжкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні-невакциновані", - зазначив Кузін.

За словами медичного чиновника, в Україні стрімко погіршується епідемічна ситуація. За добу число коронавірусних хворих дворазово збільшилася. У перерахунку на тиждень зростання ще більш песимістичне – з 3,3 тис.осіб до 6 тис. з 13 до 17 вересня. У прес-службі МОЗ підкреслили, що найбільшою мірою ризикують стати жертвою коронавірусу, люди, яким сьогодні більше шістдесяти років.

Додаткова загроза інфікування важкою формою хвороби і можливої смерті встала і перед жителями нашої країни, які кожен день зустрічаються з безліччю сторонніх людей. У цю групу входять працівники держорганів, соцпрацівники, педагоги і медики.

Зазначимо, що за офіційними даними, кількість людей, яких забирають до лікарні з коронавірусом вже перевищила встановлену норму в одинадцяти областях нашої країни. При цьому, вакцину від коронавірусу за добу встигли отримати понад 36 тис. українців.

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