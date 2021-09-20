У 2021 році 22 вересня настане День осіннього рівнодення.

Про прикмети і значення цього дня повідомляє Politeka.

Рівнодення відбудеться о 22: 20. Цей день прийнято називати днем сили. У 2021 р ця дата складе в собі відразу сім цифр два. Саме з цього дня бере початок астрономічна осінь. Після цього дня сонце буде сідати раніше, а сходити пізніше.

Згідно з прикметами, в цей день не можна з'ясовувати стосунки, сваритися і конфліктувати. Заборонено проявляти негатив і агресію. Відмовляти в допомозі в цей день також не можна. Під забороною залишаються оформлення іпотеки і кредитів, позика грошей в борг. Гостей в цей день не можна не прийняти, якщо вони вирішать відвідати господаря.

У стародавні часи в цей день проводжали літо і влаштовували свята врожаю. Незабаром люди починали готуватися до зими. У західній традиції цей день названий Мабон. Він являє собою символічне звільнення від непотрібного і віджилого свій термін. Крім того, в цей день було прийнято надавати особливу повагу до всіх членів сім'ї жіночої статі.

Завдяки гармонії між Місяцем і Сонцем цей день дарує стабільність в емоційному стані людини. Біль минулого повинна ослабнути або покинути людей, а апатія і стреси піти. 22 вересня, за прикметами, ідеально підходить для старту нового бізнесу.

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