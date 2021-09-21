В Україні рятувальники 21 вересня попередили про настання заморозків.

Відповідне повідомлення поширили в прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними Держслужби, 22 вересня вночі, на території західних регіонів на грунті очікуються заморозки від нуля до мінус трьох градусів. 23 вересня вони очікуються в більшій частині областей України, крім Закарпаття та Сходу.

У Держслужбі оголосили перший жовтий рівень небезпеки. У Київській області також прогнозують заморозки на грунті з температурою від нуля до мінус трьох градусів. Вони очікуються 23 вересня, в нічний час доби.

Раніше ми повідомляли, що різке похолодання стрімко увірветься в нашу країну і принесе за собою заморозки. Незважаючи на те, що найближчим часом стовпчики термометрів продовжать падіння аж до негативних значень, синоптики прогнозують, що в Україну ще повернеться тепло. 21 вересня в нашій країні денна температура втримається в межах від 7 до 12 градусів тепла. Винятком стане південно-східна частина України. Там тепло втримається на позначці в 17 градусів. Невеликі дощі торкнуться Харківську область, а також північ країни і центр. Дощів не буде в інших регіонах країни. У північній частині нічні температури опустяться до 4-7 градусів.

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