У майбутньому 2022 році Великдень віруючі в Україні зможуть відзначити в квітні.

Про це повідомляє Politeka.

Дата цього свята в кожному наступному році змінюється, в залежності від місячно-сонячного календаря. Православний і католицький Великдень в майбутньому році відзначать в різні дні - 24 і 17 квітня, відповідно.

Далі дати святкування православного Великодня розподілилися наступним чином: 2023 рік – 16 квітня, 2024 рік – 5 травня, 2025 рік – 20 квітня, 2026 рік - 12 квітня, 2027 рік – 2 травня, 2028 рік -16 квітня, 2029 рік – 8 квітня, 2030 рік – 28 квітня. Відзначимо, що найбільш рання дата святкування Великодня – 5 квітня, а найбільш пізньої виступає 8 травня.

Зазначимо, що підготовка до святкування Великодня відбувається протягом тижня. Для кожного з майбутніх семи днів передбачені свої звичаї і заняття. Зокрема, порядок у себе вдома прийнято наводити в чистий Четвер. В цей же день господині зазвичай печуть паски. Приготування писанок за традицією також випаде на четвер. Найбільш суворий піст віруючим належить пережити в день Страсної п'ятниці. У цей день заборонено пити алкоголь. Вважається, що при порушенні цієї заборони, людина пристраститися до нього до кінця життя. У суботу зазвичай просять про прощення близьких і відвідують службу в церкві.

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