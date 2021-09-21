Українців пропонують позбавити вихідних на 8 березня і 1 травня

Про нову ініціативу Українського інституту нацпам'яті розповіли в прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики.

Так, повідомляється, що в Інституті створили проект закону, який пропонує зробити робочими днями такі традиційні свята, як Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня) і День Праці (1 травня). Якщо це трапиться, замість одинадцяти святкових днів в Україні залишиться дев'ять.

Втім, в Інституті нацпам'яті вирішили спочатку винести розроблений законопроект на громадське обговорення. За його підсумками в документ можуть внести зміни. Тільки після цього його передадуть на розгляд Верховної Ради.

У Мінкульті уточнили, що якщо державне свято буде збігатися з вихідним, неробочий день переноситися не буде. Винятком з цього правила хочуть зробити Великдень, День Святої Трійці, Новий рік і Різдво (як католицьке, так і православне).

Також законопроект передбачає поділ особливих дат на сім категорій: державне свято, день жалоби, скорботний день, Міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято і традиційне свято.

Відповідно до цієї системи 8 березня і 1 травня відносяться до міжнародних днів.

Нагадаємо, українці двічі відзначатимуть Великдень у 2022 році, названо дати.

Як повідомляла Politeka, чому не можна допомагати людям і сваритися в День осіннього рівнодення.

Також Politeka писала, що міні-відпустка для українців, два рази по чотири дні: у Кабміні озвучили дати довгих вихідних.