У МОЗ назвали за яких умов в країну повернуть зелений рівень епідемічної небезпеки, після переходу в жовту зону 23 вересня.

Про це передавати у прес-службі МОЗ.

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Для повернення до більш легкій формі карантину, треба щоб показники зеленої зони протрималися сім днів поспіль. Рішення про зміну типу карантину приймає спеціальна Держкомісія.

Перехід в жовту зону карантину передбачає збереження масочного режиму, а також повернення дистанції між людьми в півтора метра. Під забороною виявляються будь-які масові заходи, якщо в них бере участь більше однієї людини на площі в чотири квадратних метри. У залах кінотеатрів та інших культурних установ дозволили приймати тільки половину гостей. При відвідуванні фітнес-центрів і спортзалів, під кожного відвідувача має бути відведено десять квадратних метрів площі. При цьому обмежувати заклади за часом роботи не будуть.

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коронавирус, ковид

Обмеження припускають, що виявлення нових випадків не впаде нижче позначки в 75 хворих на 100 тисяч жителів. Жовтий рівень збережуть, якщо коефіцієнт виявлення нових випадків перевищить 4%. У країні повинні проводити не менше 300 експрес-тестів і ПЛР-тестувань на сто тисяч жителів. Також жовта зона по всій країні зберегтися, поки хоча б в одній її області показники будуть відповідати вимогою червоної.

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