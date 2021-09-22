Перебування в країні може бути продовжено до 180 днів.

Урядами Перу і України запустили процес введення безвізового режиму між країнами для нетривалих поїздок.

Таке рішення український Кабмін прийняти 22 вересня.

Угода повинна почати діяти через тридцять днів після того, як обидві сторони владнають всі технічні питання. Проект документа підготували представники українського МЗС. Відповідно до нових правил українці отримали можливість на 90 днів їхати в Перу без візи.

За аналогічними правилами жителі Перу тепер зможуть відвідувати нашу країну з гостьовими візитами. У МЗС зазначили, що завдяки перуанському закону від 2003 року, перебування українців у цій країні може бути продовжено до 180 днів.

Відзначимо, що Перу – це держава, яка знаходиться на території Південної Америки. Його сусідами стали такі країни, як Чилі, Болівія, Бразилія, Колумбія і Еквадор. Береги цієї держави омиває Тихий океан. У Південній Америки - це одна з найбільших країн, яка поступається за площею тільки Аргентині і Бразилії. Назва Перу вперше зустрічається в історичних джерелах від 1525 року. На території Перу перші жителі оселилися ще в десятому тисячолітті до нашої ери. Влаштувалися ці люди на узбережжі, в річкових долинах.

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