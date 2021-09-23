У центрі Полтави невідомий чоловік відкрив вогонь та скоїв викрадення жінки.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Автомобіль, на якому підозрюваний поїхав, правоохоронці знайшли в Кременчуці. Підозрюваного 1987 року народження затримали. В авто з ним перебувала дівчина 1996 року народження. Саме її він, ймовірно, змусив силою поїхати з ним у Полтаві.

Правоохоронці з'ясували, що від стрілянини в Полтаві постраждав чоловік 1990 року народження, який проходив повз. Зараз медики надають йому необхідну допомогу. Правоохоронці готують до відкриття кримінальні провадження за статтями» викрадення людини «та»хуліганство із застосуванням зброї". Затриманому загрожує тюремний термін до семи років, якщо суд підтвердить його провину.

Раніше ми повідомляли, що в Криму група чоловіків влаштувала стрілянину і бійку. Подія трапилася біля однієї із заправок на вулиці Чапаєва, розташованої в Євпаторії. Учасниками бійки виявилося не менше десяти осіб. Люди, який стали свідками події в своїх свідченнях відзначали, що те, що відбувається було схоже на розборки з дев'яностих років минулого століття. Загальна кількість людей, які зібралися біля заправки в той момент досягла тридцяти осіб.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

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