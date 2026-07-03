Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стало ключовим фактором змін у структурі розрахунків для домогосподарств.

У місті Кременчук фіксують зміни у вартості водопостачання на тлі ширшого процесу, де простежується підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області, передає видання Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міськради Кременчук під час засідання 30 червня. За документ проголосувала більшість членів, що закріпило нові розцінки для населення.

Під час розгляду пропозиції комунального підприємства частину фінансових вимог відхилили. Зокрема, не включили до розрахунків суму недоотриманих надходжень за попередні періоди, яку підприємство хотіло компенсувати через коригування.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що такі зміни не мають достатнього юридичного підґрунтя. Також він доручив звернутися до регулятора для уточнення механізму врахування попередніх рішень після передачі повноважень на місцевий рівень.

За даними комунального підприємства, початково пропонувалася ставка близько 67,44 грн за кубометр. Після коригування показник зменшили на 2,74 грн через вилучення додаткових витратних позицій.

У підсумку встановлено нову вартість на рівні 64,07 грн за кубометр. Раніше населення сплачувало 31,80 грн, тож різниця виявилася суттєвою для споживачів.

Остаточне рішення закріпило перегляд платіжної політики, і саме підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стало ключовим фактором змін у структурі розрахунків для домогосподарств.

Експерти зазначають, що такі зміни можуть поступово збільшити частку комунальних витрат у щомісячному бюджеті домогосподарств.

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