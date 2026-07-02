Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вже позначається не лише на вартості хліба.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області набирає обертів через зростання виробничих і логістичних витрат, передає Politeka.

Експерти зазначають, що ціни підвищуються поступово, однак тенденція залишається стійкою та охоплює дедалі більше категорій товарів.

Найближчими місяцями найбільші зміни очікуються у сегменті хлібобулочних виробів. За оцінками фахівців, кінцева вартість може зрости приблизно на 6% протягом кварталу, тоді як щомісячне підвищення становитиме близько 2%.

Основною причиною називають збільшення собівартості. Виробникам доводиться більше витрачати на енергоносії, пальне, добрива, перевезення, ремонт техніки та оплату праці.

За галузевими розрахунками, обробіток сільськогосподарських угідь нині обходиться приблизно на 35–40% дорожче, ніж раніше. Водночас навіть стабільний урожай не дозволяє повністю компенсувати додаткові витрати.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вже позначається не лише на вартості хліба. Поступове зростання також фіксують у категоріях молочної продукції, м'ясних виробів, овочів борщового набору та бакалійної групи.

Додатковий вплив мають воєнні обставини. Через складнішу логістику збільшуються транспортні витрати, зберігається нестача працівників, а фінансове планування ускладнюють високі кредитні ставки й економічна невизначеність.

Попри відсутність дефіциту товарів на полицях магазинів, загальна динаміка залишається висхідною. Саме тому витрати домогосподарств на повсякденні покупки, за прогнозами аналітиків, продовжать поступово збільшуватися.

Джерело: obozrevatel

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