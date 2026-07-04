Подорожчання продуктів у Запоріжжі особливо помітне в одній з категорій.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує впливати на вартість окремих товарів, передає видання Politeka.

На початку липня оновилися середні ціни на вершки, куряче стегно та пшеничне борошно, причому найбільше за місяць додало в ціні м'ясо.

За актуальними даними, вершки «Простонаше» 10% у пакуванні 200 мілілітрів у середньому коштують 40,80 гривні. У різних торговельних мережах ціна коливається від 38,99 гривні у Novus до 44 гривень у Megamarket, тоді як у Metro продукт продають по 39,42 гривні.

Порівняно з початком червня середній показник зріс на 5,67 гривні. Після кількох етапів коригування вартість стабілізувалася наприкінці минулого місяця.

Водночас Подорожчання продуктів у Запоріжжі особливо помітне у категорії курятини. Середня ціна стегна досягла 157,33 гривні за кілограм. У магазинах Auchan товар продають по 154 гривні, а в Megamarket і Novus — по 159 гривень.

За останній місяць цей вид м'яса подорожчав у середньому на 23 гривні. Найактивніше зростання відбулося у другій половині червня, після чого цінники залишилися без істотних змін.

Незначне коригування зафіксували й у сегменті бакалії. Двокілограмова упаковка борошна «Хуторок» нині коштує в середньому 70,96 гривні. У Novus її можна придбати за 67,92 гривні, тоді як у Megamarket — за 74 гривні. Від початку червня середня вартість зросла на 1,41 гривні.

Також варто зауважити, що аналітики зазначають, що подальші зміни залежатимуть від сезонної пропозиції, виробничих витрат, логістики та загальної ситуації на продовольчому ринку.

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