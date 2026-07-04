Енергетики зробили важливе попередження про графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 липня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 липня будуть тривати за окремими адресами та триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Миколаївській області на 5 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Енергетики проводитимуть комплекс профілактичних заходів, спрямованих на перевірку стану обладнання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», в неділю, 5 липня з 08:00 до 17:00 ремонтні роботи виконуватимуться у селі Біляєве. На час їх проведення без електропостачання залишаться споживачі за адресами:

О. Гончаренка — 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

У цей же день планові відключення електроенергії відбудуться й у селищі Новопавлівка. З 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Лугова — 1, 2, 3, 6, 7, 15

Також масштабні ремонтні роботи триватимуть у населеному пункті Криве Озеро. Тут обмеження електропостачання діятимуть з 08:00 до 17:00. Тимчасові знеструмлення охоплять низку вулиць, зокрема:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 20/2, 22, 24

Базарний (пров.) — 1, 2, 2/1, 2Б, 4

Г. Могильніцької — 3, 4, 5, 14

Калантирська — 4

Кобзаря — 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28А, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 44А, 47, 49

Мостова — 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24

Набережна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 84

Набережний (пров.) — 12, 14, 22, 30, 31, 33, 35, 37

Незалежності — 1

Урожайна — 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 77, 81

Урожайний (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Центральна — 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127, 129, 129А, 131, 135

Шевченка — 1, 14, 16, 17, 17Г/1, 18, 19, 21, 23, 24, 26

Шкільний (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Я. Мудрого — 3, 3А, 3Г к.1, 15.

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