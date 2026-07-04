Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому розглядають як один із механізмів стабілізації роботи водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому опинилося на порядку денному через підготовку нових розрахунків для централізованого водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Над оновленням працює комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

У підприємстві пояснюють, що необхідність перегляду пов'язана зі збільшенням собівартості. Найбільший вплив мають витрати на електроенергію, пальне, технічне обслуговування обладнання та експлуатацію інженерної інфраструктури.

За інформацією міських служб, востаннє розцінки переглядали у 2022 році. Відтоді вони залишалися незмінними, хоча виробничі витрати продовжували зростати. Через це виникла суттєва різниця між фактичними видатками та чинною оплатою.

Окремою проблемою залишається накопичена заборгованість. За офіційними даними, різниця між економічно обґрунтованою вартістю та діючими ставками становить близько 265 мільйонів гривень.

У профільних структурах наголошують, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому розглядають як один із механізмів стабілізації роботи водоканалу. Нинішній рівень надходжень не дозволяє повною мірою фінансувати оновлення мереж, ремонт обладнання та підтримку безперебійного функціонування систем.

Зараз для населення діють тарифи 14,17 гривні за кубометр водопостачання та 13,22 гривні за водовідведення. Нові розрахунки ще не оприлюднили, оскільки вони проходять необхідний етап погодження.

Остаточне рішення щодо можливого перегляду вартості послуг ухвалять після завершення всіх передбачених процедур та затвердження відповідних розрахунків.

Джерело: ye.ua

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