Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники приватних будинків, які готові надати тимчасовий прихисток людям, що були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.

Один із варіантів доступний у Кривому Розі. Там пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на проживання двох осіб. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, центральною каналізацією, бойлером, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі повідомляють, що проживання і комунальні послуги для мешканців будуть безоплатними. Водночас передбачене спільне проживання з літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду, але мешкає у будинку.

Ще одна пропозиція розташована у селі Вільне Новомосковського району. Переселенцям готові надати окрему кімнату у трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою.

Власники шукають людину або жінку похилого віку, яка зможе проживати поруч із літньою родичкою та допомагати їй у повсякденному побуті.

Крім того, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку з необхідними умовами для проживання та можливістю харчування. Від мешканця очікують лише допомоги у побутових справах за попередньою домовленістю.

Фахівці рекомендують перед заселенням уточнювати умови проживання, тривалість перебування та інші деталі безпосередньо з власниками. Перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за появою нових варіантів.

Джерело: Допомагай

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