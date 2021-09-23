У Чернівецькій області на перегоні залізниці Новоселиця-Мамалига виник провал, через що розклад поїздів відкоригують.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Зокрема, через подію затримають потяг Чернігів-Чернівці. Можливий час відставання від графіка-дві години. Поїзд № 118/117 вирішили запустити через Заліщики І Тернопіль, щоб він зміг минути провал. У прес-службі підкреслили, що поїзд пройде без зупинок. В даний час усунути провал намагаються співробітники уз, а також представники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Залізничники пообіцяли, що стартувати поїзди з обох кінцевих станцій-Чернівці та Чернігів, будуть відповідно до розкладу, але в дорозі вони проведуть на дві години більше через необхідний об'їзд. Така ситуація збережеться до повного усунення провалу.

Зазначимо, що на ділянці Новоселиця – Мамалика 19 вересня виникла шестиметрова яма. Відповідно до початкової обіцянки співробітників УЗ її повинні були усунути за десять годин. В результаті завершилися роботи 21 вересня. Після цієї події ділянку дороги вирішили залишити під безперервним наглядом. Така міра себе виправдала, оскільки тепер там виник ще один провал. Раніше з'явилася інформація, що в Кабінеті Міністрів України відмовилися від подальшої співпраці з головою наглядової ради УЗ Шевкою Аджунером.

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