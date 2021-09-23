Задумалися на тим, щоб стати вегетаріанцями.

У Києві в одному з м'ясних магазинів туші тварин транспортували для майбутнього продажу в антисанітарних умовах.

Інформацію про це розмістили в Telegram-канал "чорний список".

"Нічого незвичайного. М'ясо від селян на вулиці Преображенській, привезли товар. Весь товар акуратно розкладений і упакований», - відзначили автори.

Автори коментарів до цього повідомлення виявилися вражені антисанітарії, продемонстрованої на фото. Люди зізнаються, що після побаченого задумалися на тим, щоб стати вегетаріанцями. Хтось іронічно назвав те, що відбувається дотриманням європейських стандартів. Також знайшлися ті, хто з насмішкою помітив, що люди стерплять і таке і в тому, що відбувається немає нічого страшного. М'ясні туші нагадали комусь із користувачів соціальних мереж зйомки фільму жахів»Поворот не туди". Коментатори відзначили, що побачене можна вважати хорошим приводом для того, щоб харчуватися повітрям.

"Люди не свині, всі зжеруть" - сказано в одному з коментарів.

У коментарях також можна зустріти повідомлення про те, що в цих м'ясних тушах зібрано все, що необхідно зростаючому організму, всі мікроелементи і таблиця Менделєєва. Встигли користувачі навіть похвалити водія, який перевозив м'ясні туші за наявність захисної маски на обличчі.

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