У Дніпрі школу №136 взяли під посилену поліцейську охорону після повідомлення про озброєного чоловіка та погроз у соціальних мережах.

Про це передали у прес-службі Департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра.

"Адміністрація школи поставила до відома органи Національної поліції про ситуацію, що склалася. Просимо заспокоїти дітей!» ,- зазначили в Департаменті.

Раніше невідомий опублікував в TikTok відео з погрозами, зокрема:»сьогодні ваш останній день". В даний час профіль користувача, який поширював відповідні загрози в соціальній мережі заблокували.

Ще одна подія трапилася 21 вересня. Учні розповіли, що в цей день бачили, як повз навчальний заклад пройшов чоловік, який був озброєний дробовиком. У відповідному департаменті міськради підтвердили, що підозрілого користувача в соціальній мережі заблокували. Правоохоронці продовжують проводити необхідні слідчі дії. 22 вересня до школи прибули представники оперативної слідчої групи. Слідчі почали працювати з сьомої години ранку. Патрульні поліцейські залишилися на чергування в навчальному закладі. У Департаменті гуманітарної політики також зазначили, що подали заяву в кіберполіцію.

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