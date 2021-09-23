У Львівській області співробітники агрофірми залили хімікатами поля місцевих жителів.
Про це передали у Бродівській міськраді.
За даними джерела, представники агрофірми використовували дрони, щоб обробити поля соняшнику, що належать компанії. При цьому, отруйні речовини потрапили на сусідні приватні поля. Жителі заявили, що через це у них погорів урожай, а також квіти, які росли біля будинків.
Люди поскаржилися на подію представникам міської ради. На полях почалася перевірка. Відомо, що постраждалими виявилися люди, які живуть у селі Королівка. Бродівська міськрада доручила представникам Держпродспоживслужби провести позапланову перевірку.
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Прибулі на місце фахівці знайшли на присадибних ділянках і полях безліч рослин, які отримали хімічні опіки. За даними експертів, найбільше постраждала трава, заготовлена для майбутнього годування тваринам, а також урожай кукурудзи і капусти. Фітосанітарний інспектор запевнив, що препарат не надходить у корінь рослин. Крім того, що знаходяться в ньому небезпечні речовини повинні втратити свої властивості через сім днів. Представники комісії розповіли фермерам, яким чином порушників можна притягнути до відповідальності.
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