На Прикарпатті двох чоловіків, які пішли в ліс за грибами, знайшли мертвими.

Про це передали у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

За даними рятувальників, загиблі зникли в різних районах. Відомо також, що в ліс вони пішли в раніше час. Першого загиблого почали шукати кілька днів тому. Другий чоловік зник два місяці тому.

Співробітники Держслужби не уточнили причину смерті зазначених чоловіків. Повідомлення про першого зниклого чоловіка служби зафіксували 18 вересня. Дочка зниклого розповіла диспетчеру Служби порятунку, що її батько не повернувся додому після того, як пішов збирати гриби в районі сіл Цінева і рівня. Загін рятувальників відправили на пошуки чоловіка.

Співробітники Держслужби пройшли 165 гектарів площі і використовували квадрокоптер. Чоловіка тоді знайти не змогли. Його тіло виявили нацгвардійці 22 вересня. Чоловік помер у лісі між селами Вільхівка та Рошняте.

Другого грибника шукали з першого серпня. Повідомлення про його зникнення надійшло від правоохоронців. Відразу знайти чоловіка не змогли. Тіло його виявили тільки зараз. Його знайшов місцевий житель і повідомив про це правоохоронцям. Рятувальники повідомили про важливість дотримання правил безпеки при поході в ліс.

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