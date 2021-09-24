Будемо сподіватися, що в жовтні воно нас не мине.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в нинішньому році українців чекає два "бабиних" літа, перше з яких вже пройшло.

Про це повідомляє «Обозреватель».

Діденко повідомила, що покинуло нас «бабине» літо, яке прийнято називати молодим. Зазвичай воно починається приблизно 28 серпня і тривати до 12 вересня. У жовтні приходить зріле "бабине" літо.

"Будемо сподіватися, що в жовтні воно нас не мине. У якій половині-безумовно невідомо", - сказала Діденко.

За її словами, чітких дат у такого явища, як» бабине " літо немає. Діденко розповіла, що атмосферні графіки зазвичай мають плаваючий характер. Наталка Діденко виявилася не єдиним експертом, який спрогнозував прихід відразу двох «бабиних» літ. Раніше схожий прогноз надійшов від народного синоптика Леоніда Горбаня. Він підтвердив, що в жовтні тепло повернеться з 10 до 15, а також після 21-го числа.

Перший період потепління приніс температури в межах від 19 до 21 градуса тепла. Від другого очікують близько 15-17 градусів зі знаком плюс. На півдні нашої країни народний синоптик очікує потепління 13, 14 і 21 жовтня. При цьому, у вересні українців ще чекає погіршення погодних умов. Кліматичне потепління може стати непомітним через сильні дощі і значного вітру.

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