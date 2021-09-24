У Дніпровському вузі викладачка обматюрила студента, який запізнився на пару, а також погрожувала «множенням його на мінус нуль».
Відповідне відео виклали в YouTube.
Відомо, що місцем скандалу став індустріальний коледж. Мати від викладача студент вислухав, запізнившись на лекцію на три хвилини.
За запізнення на лекцію на 3 хвилини викладачка навчального закладу обматерила студента. З контексту бесіди можна зрозуміти, що студент вже не в перший раз приходить на лекцію із запізненням. Після того, як учень потрапив в аудиторію, викладачка відразу ж почала йому пояснювати, наскільки погано спізнюватися на її заняття. При цьому, вона використовувала досить грубі вирази.
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"Я більше повторювати не буду. І попереджати не буду, тому що я не МОЗ. Помножу на мінус нуль", - сказала викладачка.
Далі вона запропонувала "бити дешеві понти на районі", доповнивши це матом. Студент опублікував відзняте на телефон відео в соціальних мережах. Незабаром він вирішив його видалити, але інші користувачі встигли скопіювати запис і зараз вона доступна на відеохостингу. Коментатори ролика іронічно помітили, що викладачеві вдалося донести свою думку мовою, яка максимально зрозуміла молодому поколінню.
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