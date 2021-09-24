Все не так вже й погано

На засіданні парламенту підняли питання з підготовки України до опалювального сезону і що буде з тарифами на комунальні послуги

Глава Кабміну Денис Шмигаль заявив з трибуни Ради, що країна готова до опалювального сезону, а тарифи рости не будуть, передає "РБК-Україна". За його словами, розроблено п'ять кроків, за якими українці повинні благополучно пережити зиму.

Зокрема, план Кабміну передбачає, що тарифи на газ, електроенергію та опалення змінюватися не будуть, крім того, всіх нужденних забезпечать субсидіями.

Що стосується газу, Шмигаль згадав, що в травні в країні запустили річний продукт, який передбачає ціну менше 8 грн за куб.м і вона не буде змінюватися весь опалювальний сезон.

Тарифи на тепло і гарячу воду міняти може тільки місцева влада, але об'єктивних підстав зробити це у неї немає. "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, тобто ціна не буде збільшуватися. За даними Шмигаля, вже 70% підприємств теплокомуненерго уклали ці трирічні контракти.

Щодо електроенергії, Кабмін вже знизив тариф для 80% домозагосподарств - з 1 жовтня для тих, хто споживає менше 250 кВт на місяць тариф складатиме 1,44 грн. Тариф на електроопалення зростати не буде.

Глава Кабміну підсумував, що на субсидії цього року збираються додатково виділити 12 млрд гривень, так що заборгованостей не передбачається. Також він заявив, що Україна вже на 90% готова до старту опалювального сезону.

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