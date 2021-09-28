В одному з сіл Одеської області багатодітний батько потрапив до лікарні, а малюки підпалили будинок, поки він був відсутній.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що до підпалу причетні діти дев'яти і тринадцяти років. Двоє малюків розбили в будинку вікно, а потім підпалили фіранки і диван. Діти зізналися в злочині. Вони розповіли, що підпалили будинок заради розваги.

Полум'я помітила сусідка багатодітного батька. Сам господар в цей момент перебував з тримісячною дитиною в лікарні. Відомо, що йому 36 років, а його дружина нещодавно померла. Решта його дітей-троє хлопчиків і 13-річна дівчинка перебували у родичів. Розслідування розпочали за кримінальною статтею»умисне знищення або пошкодження майна". Оскільки палії через юний вік не можуть за законом нести кримінальну відповідальність, зараз правоохоронці намагаються залучити їх батьків.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області в селі Іванчанка дитина підпала церкві УПЦ МП, яка перебувала на стадії будівництва. На місце події прибули рятувальники. Правоохоронці встановили, що йдеться про підпал і вирахували підозрюваного.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП