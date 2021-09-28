Доктор Євген Комаровський розповів українцям, скільки часу приділяє пацієнтам на прийомі і у скільки це обходиться людям

Багато українців знають Комаровського як публічну особистість. Лікар активно веде свої сторінки в мережі, допомагаючи людям порадами на медичні теми. Однак, крім цього він все ще залишається педіатром.

Про те, як зараз виглядає його робота з людьми наживо, Комаровський розповів у програмі "Зірковий шлях". Зокрема, доктор зізнався, що вже давно не проводить прийоми за гроші.

"Я не приймаю за гроші вже давно", - зазначив Комаровський.

Втім, люди продовжують до нього приходити. Однак, дозволити собі прийом у знаменитого лікаря можуть не всі. Доктор уточнив, що зараз він в більшості випадків приймає тих, кого тримав на руках, коли вони були ще немовлятами.

"Люди приходять до мене хвалитися! Не скаржитися, а хвалитися: «нам рік», «нам два», «нам три». Прийом займе 15 секунд", - пояснив Комаровський.

Іноді такі пацієнти засмучують лікаря "сумними" новинами. Педіатр уточнив, що мова про випадки, коли сім'ї, які він знав, переїжджають за кордон.

"І вони приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати", - зізнався Комаровський.

У тому ж інтерв'ю він розповів, що насправді дуже чутлива людина, тому його легко засмутити до сліз.

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