За допомогою спецавтомобіля шість рятувальників транспортували постраждалих і передали медикам

29 вересня в районі села Волосянка Львівської області перекинулася машина з туристами.

За даними рятувальників, водій віз туристів на гору Високий Верх, в салоні перебувало семеро людей.

Відзначається, що водій не впорався з керуванням та авто злетіло в кювет, в результаті авто перекинулось. В наслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро пасажирів авто - четверо 33 років і один 24-річний. Постраждалими виявилися чоловіки 1997 і 1988 років народження. Їх передали медпрацівникам для лікування.

Згодом усіх постраждалих госпіталізували до Сколівської центральної районної лікарні. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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