Поліцейські перевірятимуть в українців сертифікати про вакцинацію від COVID - 19 за QR-кодом
Про це повідомила прес-служба МВС.
Для таких перевірок спеціально розробили програмне забезпечення, яке вже почали інтегрувати на планшети поліцейських. За допомогою програми поліцейські зможуть швидко перевірити COVID-сертифікат з Дії або сканувати паперовий його варіант.
Очікується, що через кілька днів цей процес повністю налагодиться і перевірка сертифікатів про вакцинацію буде проходити приблизно так, як зараз це відбувається з водійськими посвідченнями.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Потужний вибух прогримів у Києві, все у вогні: перші подробиці і кадри НП
Козловський, який втратив батька, з'явився в компанії красивої брюнетки: "Ідеальна дружина"
Синоптик попередила, якою буде зима і погода на Новий рік: "До -8 вже у жовтні"
Рішення суддів "Танців з зірками" викликало обурення українців: "Краще б пішла Джамала"
Відзначається, що якщо в Україні доведеться ввести локдаун через зростання випадків захворювання, то вакциновані матимуть привілеї. Але щоб ними скористатися, необхідно носити з собою covid-сертифікат з QR-кодом для перевірки правоохоронцями справжності документа.
За даними МОЗ станом на 30 Вересня, за минулу добу 126003 людини були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 73816 осіб, повністю імунізовані - 52187 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7000535 осіб, з них отримали одну дозу-7000533 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5617457 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 12 617 990 щеплень.
Нагадавши, Ковід знову вдарить по Україні, вчені НАН попередили про новий сплеск :" 10 тис. випадків щодня"
Як повідомляла Politeka, українців готують до обов'язкової вакцинації, кого це торкнеться: перелік професій
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про спалах ковіда, коли чекати: "пікове навантаження буде..."