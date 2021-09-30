Поліцейські перевірятимуть в українців сертифікати про вакцинацію від COVID - 19 за QR-кодом

Про це повідомила прес-служба МВС.

Для таких перевірок спеціально розробили програмне забезпечення, яке вже почали інтегрувати на планшети поліцейських. За допомогою програми поліцейські зможуть швидко перевірити COVID-сертифікат з Дії або сканувати паперовий його варіант.

Очікується, що через кілька днів цей процес повністю налагодиться і перевірка сертифікатів про вакцинацію буде проходити приблизно так, як зараз це відбувається з водійськими посвідченнями.

Відзначається, що якщо в Україні доведеться ввести локдаун через зростання випадків захворювання, то вакциновані матимуть привілеї. Але щоб ними скористатися, необхідно носити з собою covid-сертифікат з QR-кодом для перевірки правоохоронцями справжності документа.

За даними МОЗ станом на 30 Вересня, за минулу добу 126003 людини були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 73816 осіб, повністю імунізовані - 52187 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7000535 осіб, з них отримали одну дозу-7000533 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5617457 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 12 617 990 щеплень.

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