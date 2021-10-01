Магнітні бурі вдарять по здоров'ю українців

Так, фахівці склали докладний графік активності Сонця, через що страждатимуть метеозалежні українці.

Згідно даним Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, невеликі бурі "жовтого" рівня очікуються 5, 10 і 19 жовтня.

Також сьогодні, 1 жовтня, в дії магнітна буря "червоного" рівня. Судячи з опублікованих даних, ближче до вечора вона зникне.

Медики рекомендують українцям у ці дні:

* утриматися від алкоголю і куріння;

* виключити з раціону важку їжу і пити менше кави;

* вживати якомога більше рідини, в тому числі трав'яних чаїв або легких компотів;

* часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі (вранці і ввечері);

* відмовитися від фізичних і емоційних навантажень;

* тримати поруч аптечку з ліками, стежити за тиском в дні сонячної активності.

Нагадаємо, магнітні бурі "сколихнуть" Україну.

Також Politeka писала, що найпотужніші і небезпечні магнітні бурі очікуються у вересні.