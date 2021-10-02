Ціни на продукти в жовтні почнуть стрімко зростати

Про це розповів економічний експерт Олег Пендзін, передає "Обозреватель".

Подорожчання буде спровоковано високими цінами на енергоносії, зокрема, на газ.

За словами експерта, ситуація проясниться вже до кінця жовтня.

Крім того, Пендзин вважає, що продукти дешевшати не будуть, адже всі заводи залежать від цін на енергоносії, а вартість газу для промисловості цього року б'є рекорди.

У холодні періоди року ціна овочів 50-80% вище, ніж влітку. Наприклад, підвищення вартості томатів почалося ще в кінці вересня, вони подорожчали майже в два рази.

"Продукти дешевшати будуть, тому що немає економічних причин для їх зростання. Долар на місці і навіть знижується, а якість продуктів погіршується", "терпимо далі і побачимо ще цікавіше"," А хто сказав що буде дешевше по всьому світу розуміється ціна на все", " повернувся з ашана час назад. Коротше, все подорожчало на 10-15%", "подешевшає-життя і робоча сила", - пишуть в мережі.

До слова, українські супермаркети ніби змагаються, у кого гречка дорожче, і 40 гривень це тільки мінімум, за який можна придбати крупу.

У деяких супермаркетах є кілограмові упаковки за 97 гривень.

У Мінстаті кажуть, що за рік вона подорожчала на 14%, і однією з причин цьому називають неврожай. Була сильна спека, тому частина зерна порожня.

Експерт зазначає, що на жаль, наприкінці року побачимо ще одне підвищення цін на хліб і макаронні вироби.

Нагадавємо, ціни на молочку в Україні різко зросли, деталі.

Як Politeka писала, що в Україні злетіли ціни на соняшникову олію, навіть у Європі дешевше.

Також Politeka розповідала, українцям масово продають олію-підробку.